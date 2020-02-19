Gerginliği artırmayalım

"Hakemler hakkında sadece bizde değil tüm takımlarda endişe var ama ortamı germeyelim”

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılış töreninde derbiye dair konuştu. Cengiz, "Hakemler ilgili endişe sadece bizde değil tüm liglerde mücadele eden tüm takımlarda endişe var. Hakemlerin art niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Derbide hakemin mümkün olduğunca sahaya müdahil olmasını istiyorum" dedi. Kadıköy'deki derbiye gideceğini belirten Cengiz, "Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki ülkede dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve artıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım" diye konuştu.