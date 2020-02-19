19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Derbi öncesi dinlendiler

Derbi öncesi dinlendiler
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına kafa izni verdi.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına kafa izni verdi. Son haftalardaki yoğun maç trafiğini göz önünde bulunduran tecrübeli hoca, "Herkes özel işlerini halletsin. İyice dinlensin ve kafasını toplasın. Pazara kadar yoğun tempoda çalışacağız" ifadesini kullandı. Dün dinlenen oyuncular bugün işbaşı yapacak.
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