19 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Saracchi ilk 11’e dönüyor
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Mario Lemina'ya üzülen Galatasaray, Marcelo Saracchi'den gelen haberle moral buldu.
Mario Lemina'ya üzülen Galatasaray, Marcelo Saracchi'den gelen haberle moral buldu. Uruguaylı sol bek tamamen düzeldi ve derbide göreve hazır. Savunmanın solunda Martin Linnes'ten beklediği katkıyı alamayan Fatih Terim, dev maça Saracchi'yi hazırlamaya başladı. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında sağ bekte Mariano ve sol bekte Saracchi forma giyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...