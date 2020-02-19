19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Saracchi ilk 11’e dönüyor

Saracchi ilk 11’e dönüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2020

 Lemina'ya üzülen Galatasaray, Marcelo Saracchi'den gelen haberle moral buldu.

Lemina'ya üzülen Galatasaray, Marcelo Saracchi'den gelen haberle moral buldu. Uruguaylı sol bek tamamen düzeldi ve derbide göreve hazır. Savunmanın solunda Martin Linnes'ten beklediği katkıyı alamayan , dev maça Saracchi'yi hazırlamaya başladı. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında sağ bekte Mariano ve sol bekte Saracchi forma giyecek.
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