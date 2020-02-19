19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Faruk Süren son oldu

Faruk Süren son oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Galatasaray, Kadıköy'deki son galibiyetinin 1999'da kulüp başkanlığı koltuğunda oturan ile yaşadı.

Galatasaray, Kadıköy'deki son galibiyetinin 1999'da kulüp başkanlığı koltuğunda oturan ile yaşadı. Süren'in ardından kulüpte Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, , , ve Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.
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