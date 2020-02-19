19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Derbilerin bekçisi Fernando Muslera!

Derbilerin bekçisi Fernando Muslera!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2020

'ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, sarı-kırmızılılara olduğu 2011 yılından beri ile oynanan 23 derbinin 22’sinde forma giydi. Muslera takımda sarı-lacivertlilere karşı en fazla forma giyen isim olarak yer alıyor.

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da iki futbolcu, dev derbinin gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor. 2011 yılının yaz döneminde ekibi Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven ile yine o sezon takıma katılan , Fener derbilerinin en deneyimlileri olarak dikkat çekiyor.

İki kaptanın transfer oldukları dönemden itibaren Süper Lig, ve Türkiye Süper Kupası'nda oynanan 23 Fenerbahçe derbisinde Muslera 22 kez kalesinde yer alırken, Selçuk ise 19 kez görev aldı. Muslera'nın forma giydiği ligdeki maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ile 18 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Muslera'nın sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 3 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası final maçında ise Cimbom 3 kez zaferle ayrılırken, 1 kez kaybetti.

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