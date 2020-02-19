19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Borsada kral Aslan!

Borsada kral Aslan!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Galatasaray, 'da Fenerbahçe'yi sollayarak ligdeki en değerli kulüp oldu.

Galatasaray, 'da Fenerbahçe'yi sollayarak ligdeki en değerli kulüp oldu. Piyasada 720 milyon TL, 1.4 milyar TL, Fenerbahçe ise 1.6 milyar TL değerinde bulunuyor. Galatasaray ise 1.9 milyar TL'ye yükselerek zirveye oturdu.
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