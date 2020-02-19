19 Şubat 2020, Çarşamba
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Cımbom’un 23 tesadüfü
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi '23' sayısı oldukça ilgi çekiyor. Sezonun 23. haftasında ve 23 Şubat tarihinde oynanacak maçı, sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğun habercisi olarak görüyor.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi '23' sayısı oldukça ilgi çekiyor. Sezonun 23. haftasında ve 23 Şubat tarihinde oynanacak maçı, sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğun habercisi olarak görüyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin iç sahada 23 puan toplaması, Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olursa ezeli rakibiyle farkı 23 kupaya çıkaracak olması ve Fatih Terim'in kazandığı takdirde derbilerde 23. galibiyetini alacak olması maçı oldukça ilginç bir hale getiriyor.
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