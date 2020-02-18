18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Yeni sponsor Central

Yeni sponsor Central
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Galatasaray, araç kiralama firması "Central Rent A Car"la iş birliği anlaşmasına imza attı.

Galatasaray, araç kiralama firması "Central Rent A Car"la iş birliği anlaşmasına imza attı. Taraftarlar, bu sezon boyunca Central Rent A Car'dan günlük araç kiralamalarında yüzde 10 indirim kazanacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kadıköy'de sahne devlerin! İşte muhtemel 11'ler... Kadıköy'de sahne devlerin! İşte muhtemel 11'ler...
Dev derbi öncesi G.Saray'a kötü haber! Dev derbi öncesi G.Saray'a kötü haber!
Dev derbinin iddaa oranları açıklandı! Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör