18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Saracchi’de geri sayım

Saracchi’de geri sayım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Saracchi’nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Saracchi'nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Uruguaylı futbolcu, dün kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.
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