Saracchi’de geri sayım

Saracchi’nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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Saracchi'nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Uruguaylı futbolcu, dün kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.