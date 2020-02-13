Galatasaray'da süper değişim

Galatasaray'da birkaç ufak dokunuş takımı ateşlemeye yetti. Teknik direktör Fatih Terim'in, taraftarları çileden çıkaran Belhanda'yı kulübeye çekmesi, Ryan Babel ve Steven Nzonzi'nin ise göndermesi takımın önünü açtı.

Sol bekte oynamasına rağmen ataklara çıkmakta zorlanan Nagatomo'nun yerine Saracchi'nin getirilmesi, orta sahada Seri-Lemina uyumunun yakalanmasının yanı sıra Emre Akbaba'nın dönüşü ve Feghouli'nin ipleri eline alması sahada sonuçları da beraberinde getirdi.

SOSO İŞBAŞINDA

İlk yarıda oynadığı 13 maçta 2 gol atan Sofiane Feghouli, geçen yıl olduğu gibi ikinci yarının başlamasıyla birlikte farkını ortaya koymaya başladı. Takımın liderliğine soyunmakla kalmadı Kayseri maçında attığı 2 golle skora da katkı yaptı. Şimdiden ilk yarıdaki gol sayısını geride bıraktı.