16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Yeni Malatyaspor maçında...

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Y. Malatyaspor maçında...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında , Stadı'nda BtcTurk 'u konuk edecek. Kupadan elenen Cimbom'da artık tek hedef şampiyonluk. Sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisini 6’ya taşıyıp, zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sakatlıktan kurtulan Kolombiyalı yıldız ile ilgili kararını da verdi. İşte Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

, 'de bu akşam BtcTurk 'u konuk edecek. Ligde son 5 maçını kazanan ve yeniden şampiyonluk potasına giren sarı-kırmızılı ekip seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. VAR odasında Tugay Kaan Numanoğlu yer alacak. İlk yarıda Malatya'da oynanan karşılaşma Seri ve Guilherme'nin golleriyle 1-1 bitmişti.

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Hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray'ın en büyük kozları Onyekuru, Emre Akbaba ve olacak. Feghouli de bu üçlüye destek verecek. Hafta içi 'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elenen sarıkırmızılı ekipte artık tek hedef ligi şampiyon bitirmek. Tribünlere 45 bine yakın taraftar bekleniyor. Terim'in geçen hafta verdiği 'camiamızdan bir şeyler bekliyorum' mesajı sonrası maça ilginin rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

FALCAO YEDEK SOYUNACAK

Cimbom'da tedavisi biten maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Terim'in Kolombiyalı yıldızı yedek soyundurması bekleniyor. Forvette son 4 maçta 6 gol atan Adem ile başlayacak olan tecrübeli hoca, Falcao'yu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

MARIANO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho bugün forma giyemeyecek. Sağ bekte bu akşam Martin Linnes görev yapacak. Sol bekte ise oynayacak.

ADEM BÜYÜK SINIRDA

Aslan'da sarı kart sınırında olan Adem Büyük bu akşam da kart görürse cezalı duruma düşecek ve derbisinde oynayamayacak. Teknik heyet, formda ismi dikkatli olması konusunda uyardı.

MUHTEMEL 11'LER


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