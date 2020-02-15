15 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arası 4 milyon euroya transfer ettiği Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan Brezilyalı yıldızın sezon sonda ayrılması düşünülüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 10:42
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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkıları olan Marcao, bu sezon büyük bir düşüş yaşamıştı. Birçok maçta taraftarla karşı karşıya gelen 1.85'lik stoper, son dönemde formunu düzeltse de sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

"labaroviola.com" sitesinin haberine göre; Fiorentina onu renklerine katmak için hazırlıklara başladı. Ancak İtalyan ekibi bu konuda yalnız değil.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

Bir başka Serie A temsilcisi Udinese de Marcao için nabız yokluyor. Sezon sonunda pazarlıklar başlayacak.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cim-Bom'un Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Marcao için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...

Sarı-Kırmızılılar'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcunun önemli artılarından biri sol ayaklı olması. Dünya futbolunda sol ayaklı stoper, zor bulunuyor.

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