15 Şubat 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da flaş ayrılık! 10 milyon euro...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arası 4 milyon euroya transfer ettiği Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan Brezilyalı yıldızın sezon sonda ayrılması düşünülüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.02.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 10:42
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