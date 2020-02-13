13 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim’in acı günü

Fatih Terim’in acı günü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi bu sabah hayatını kaybetti.

Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi bu sabah hayatını kaybetti.

'in kızı Bahçekapılı ise sosyal medya hesabından "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası 'nda defnedilecek" mesajını yayımladı.

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