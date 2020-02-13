Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’in annesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Hakan Balta ve Arda Turan da katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezzan Meral Aksu vefat etti. Merhume için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Terim'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti, eski futbolcuları Arda Turan, Hakan Balta, sanat, spor ve siyaset camialarından birçok isim ve yakınları yalnız bırakmadı. Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti.
Rezan Meral Aksu'nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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