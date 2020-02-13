13 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı

Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Terim’in eşi Fulya Terim’in annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı , Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve da katıldı.

Terim'in kayınvalidesi Rezzan Meral Aksu vefat etti. Merhume için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Terim'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti, eski futbolcuları , , sanat, spor ve siyaset camialarından birçok isim ve yakınları yalnız bırakmadı. Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti.

'nun cenazesi daha sonra 'nda toprağa verildi.


Fatih Terim’in acı günü haberin devamı

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