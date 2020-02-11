11 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba Belhanda'dan formayı kaptı!

Galatasaray'da bir devrin sonu! Belhanda...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ligin ikinci yarısıyla beraber sakatlığını atlatan ve forma şansı bulan Akbaba, 'dan formayı kaptı.

Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan ve ağır bir sakatlık atlatan Emre Akbaba, döner dönmez adından söz ettirmeyi başardı! 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 5 maçta 3 gol attı.

BELHANDA'DAN FORMAYI KAPTI!

Takvim'de yer alan habere göre; 'da sürekli oynayan ve beklenilen katkıyı veremeyen , Emre Akbaba'nın gelişiyle kulübede oturmaya mahkum oldu. Cimbom'da 17 mücadeleye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 4 gollük performans gösterdi.

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