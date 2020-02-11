Galatasaray'da Emre Akbaba Belhanda'dan formayı kaptı!

Yaz transfer döneminin son günlerinde İstanbul'a gelen ve Galatasaray'a imza atan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, sakatlıkları nedeniyle Cimbom'da birçok maç kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 9 maça çıkabilen Kolombiyalı golcü, 5 gollük katkı sağlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyebilen Falcao, etkisiz kaldı ve skor üretemedi. Radamel Falcao'nun yokluğunda ise Cimbom'da bir isim devreye girdi! Adem Büyük...