11 Şubat 2020, Salı
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Galatasaray'da Emre Akbaba Belhanda'dan formayı kaptı!
Giriş Tarihi: 11.02.2020
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ligin ikinci yarısıyla beraber sakatlığını atlatan ve forma şansı bulan Akbaba, Belhanda'dan formayı kaptı.
Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan ve ağır bir sakatlık atlatan Emre Akbaba, döner dönmez adından söz ettirmeyi başardı! 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 5 maçta 3 gol attı.
BELHANDA'DAN FORMAYI KAPTI!
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da sürekli oynayan ve beklenilen katkıyı veremeyen Belhanda, Emre Akbaba'nın gelişiyle kulübede oturmaya mahkum oldu. Cimbom'da 17 mücadeleye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 4 gollük performans gösterdi.
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