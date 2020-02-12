12 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme!

Galatasaray'dan F.Bahçe'ye bomba gönderme!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.02.2020

ezeli rakibi 'ye resmi sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar tarihte bugün diyerek yaptığı paylaşımda ezeli rekabete atıfta bulundu ve en farklı galibiyetin 12 Şubat 1911'de 7-0'lık skorla alındığını belirtti.

Sarı-kırmızılıların resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihte bugün | 12 Şubat 1911 günü tarih yazıldı: 1910-1911 sezonunda oynanan maçını 7 oyuncuyla oynayan takımımız, rakibini 7-0 mağlup ederek ezelin rekabetin tarihindeki en farklı galibiyeti aldı. #GStb"

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