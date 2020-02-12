Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme!

Sezon başında orta sahasını Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünü kiralayarak kuran Galatasaray, orta sahasına kalıcı formül arıyor. Michael Seri'nin 18 milyon Euro opsiyonunu kullanmayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için alternatifini oluşturmuş durumda...