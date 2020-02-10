10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

VAR’dan iki düzeltme

VAR’dan iki düzeltme
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Kasımpaşa-Galatasaray maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı. 19. dakikada Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Emre'nin vole vuruşu Hadergjonaj'ın eline çarpıp kornere gitti. Oyunu devam ettiren hakem VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı verdi. Topun başına gelen de köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 43. dakikada Galatasaray, Adem ile bir gol daha buldu; ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR yaptığı incelemenin ardından golü geçerli saydı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Ama hep siz ağlıyorsunuz Cengiz'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! "Ama hep siz ağlıyorsunuz"
Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti... Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör