12 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

CSM Arcada: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | Maç sonucu

G.Saray CEV Kupası'nda çeyrek finalde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.02.2020

İlk maçı kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselerek bir diğer Türk ekibi 'un rakibi oldu.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında , deplasmanda Romanya ekibi 'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Galati şehrinde Galati Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-17, 25-15, 18-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. İlk maçı 'da kazanan sarı-kırmızılı ekip böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi 'la eşleşti.

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