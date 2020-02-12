CSM Arcada: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | Maç sonucu

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselerek bir diğer Türk ekibi Arkas Spor'un rakibi oldu.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Romanya ekibi CSM Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Galati şehrinde Galati Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-17, 25-15, 18-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. İlk maçı İstanbul'da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas Spor'la eşleşti.