10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mariano yine boş geçmedi

Mariano yine boş geçmedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti.

Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti. Tecrübeli sağ bek, 'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezonki asist sayısını 4'e yükseltirken, bunların tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Ama hep siz ağlıyorsunuz Cengiz'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! "Ama hep siz ağlıyorsunuz"
Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti... Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör