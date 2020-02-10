10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

‘Hiç kolay bir maç değildi’

‘Hiç kolay bir maç değildi’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Emre , zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti.

Emre , zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti. Önde baskı kurup golü erken bulduklarını dile getiren Emre "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, Kasımpaşa deplasmanı kolay değil. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. En az kayıpla ilerleyip hedefe ulaşmak amacındayız" dedi.
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