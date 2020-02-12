Yusuf Günay: Yasal zorunluluk olsa seçime gideriz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, görülen dava ile ilgili konuşarak, "Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günay, son 1 aydır her yönetim kurulunda bu konuyu konuştuklarını belirterek, en uygun zamanda genel kurulu bu konuda davet edeceklerini söyledi.
Dünkü görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu belirten Günay, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığını bir davadır. Yönetim kurulu da feri müdahil oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten bir gün durmamız söz konusu değil, seçime gideriz" diye konuştu.
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