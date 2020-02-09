MAÇ SONUCU l Kasımpaşa 0-3 Galatasaray l ÖZET İZLE

Galatasaray 21. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Galatasaray 21. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aslan 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 7. dakikada Meriah kendi kalesine, 22. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 39'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 16 puanla 17. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Donk, Mariano, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da ligdeki son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda kadroda yer almazken, Martin Linnes de yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Mario Lemina ile Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Martin Linnes'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru oturdu.

Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktı

Kasımpaşa'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi. Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Galatasaray Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleciyi çalımlayarak sağ son çizgiden attığı şutta Meriah'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



16'ncı dakikada Ndongala'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.



19'uncu dakikada Ömer'in kullandığı kornerde defanstan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geldi. Emre Akbaba'nın rövaşatasında defansa çarpan top kornere çıktı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kontrol eden hakem Mete Kalkavan, Hadergjonaj'ın topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle beyaz noktası gösterdi.



22'nci dakikada Adem'in kullandığı penaltı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2



41'inci dakikada sağ kanattan Mariano'nun ortasında ceza sahası içine topla buluşan Adem Büyük, topu düzelttikten sona çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3



50'nci dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında defanstan seken topa ceza yayı içinde Haddadi gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.



62'nci dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Adem'in uzaktan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.



68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut kaleciden sekti. Sekerek kaleye giden topu çizgi üstünde Brecka engellerken, uzaklaştırılmaya çalışılan top, Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in müsait durumdaki şutunu ise savunma engelleyerek uzaklaştırmayı başardı.



77'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasına girer girmez pasını Linnes'e çıkardı. Linnes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında seken topu ise defans, Feghouli'nin vurmasına izin vermeden uzaklaştırmayı başardı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.