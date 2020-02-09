09 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçtan önce sarı-kırmızılı takımda teknik direktör  açıklamalarda bulundu. Kurt hoca, yıldız santrfor 'nun sakatlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray teknik direktörü , Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 'yla ilgili konuştu.

Kasımpaşa maçına değinen Fatih Terim, "Nasıl bir oyun olacak? Keşke bilsek de söylesek. Rakiplerin puan kaybetmesi bizi ilgilendiriyor ama bizim kazanmamız halinde bu anlam kazanır. Umarım oyuncularımız da dışarıdaki düşüncelerini sahaya yansıtırlar. Hasarsız yola devam ederiz" dedi.

''ALANYA MAÇINDA KULÜBEDE OLMASINI İSTİYORUZ''

Sakatlar ve geri dönen oyuncular için Terim, "Falcao'nun Alanya maçında kulübede olmasını istiyoruz. Belki sonradan da sokabiliriz. Henry de güçlenecek. Saracchi de iyi durumda. Maçın durumuna göre belki korumak için kenara alırız." sözlerini kullandı.

Galatasaray ile Alanyaspor, rövanşında 12 Şubat Çarşamba, 20:30'da karşı karşıya gelecek.

Ne zaman sakatlanmıştı?

33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ligin 19. haftasında oynanan Konyaspor maçının 58. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

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