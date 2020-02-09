09 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Saracchi şoku

Galatasaray'da Saracchi şoku
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Saracchi, 2. dakikada sakatlandı ve yerini Martin Linnes'e bıraktı.

'in 21. haftasında , 'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılıların Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Hafta arasında takımla tek antrenmana çıkan Saracchi, yaşadığı sakatlık sonraı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulüp doktoru Vedat Yener ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, oyuncuya moral veriled.

Saracchi 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

21 yaşındaki oyuncu ligin 19. haftasında oynanan Konyaspor maçının 71. dakikasında yaşadığı sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

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