Galatasaray'dan beklenmedik Mariano hamlesi!

Galatasaray'da ilk devre gösterdiği performansla gözden düşen Mariano'nun, devre arasında ayrılması bekleniyordu. Devre arasında Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayıramayan sarı-kırmızılı ekipte beklenmedik Mariano gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu ikinci devre performansını arttırdı ve Cimbom'dan yeni sözleşme kapabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Devre arası transfer döneminde adı takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında geçen Mariano, takımda kalmıştı. İkinci devre sarı-kırmızılı takımda yükselen bir form grafiği yakalayan Brezilyalı futbolcu, bu performansını devam ettirdiği takdirde yeni sözleşmeyi kapabileceği konuşuluyor. Devre arasında adı özellikle ülkesinin takımlarıyla anılan Mariano, takımda kalmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Finansal Fair Play nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.

1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17'sinde görev alan Mariano'nun üç asisti bulunuyor.