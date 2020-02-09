Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, 15.maçında 13. galibiyetini aldı ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım ise 35 puanla 4. sırada kaldı.
Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı almış oldu.
İlk sette Fenerbahçe Opet etkili taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Teknik molayı 12-9 önde geçen sarı-lacivertli ekip, seti de 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sette taktik servis atışlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de teknik molayı ikinci sette olduğu gibi 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Thompson, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Anthi, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)
Setler: 25-21, 25-23, 25-20
Süre: 82 dakika (25, 31, 26)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...