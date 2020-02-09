09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'nin 15. haftasında , HDI 'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, 15.maçında 13. galibiyetini aldı ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden , rakibinden rövanşı almış oldu.

İlk sette Fenerbahçe Opet etkili taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Teknik molayı 12-9 önde geçen sarı-lacivertli ekip, seti de 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette taktik servis atışlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de teknik molayı ikinci sette olduğu gibi 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Thompson, Fatma Yıldırım, Dündar, , Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)

HDI : Çağla Akın, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Anthi, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında... F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında...
Flaş sözler: Ersun Yanal yaptığı yanlışla... Flaş sözler: Ersun Yanal yaptığı yanlışla...
Herkes ayağını denk alacak "Herkes ayağını denk alacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör