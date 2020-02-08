08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Stopere 20’lik Andres Reyes

Stopere 20’lik Andres Reyes
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Kolombiya basını Galatasaray'ın Atletico Nacional'de forma giyen Andres Reyes ile ilgilendiğini yazdı.

Kolombiya basını Galatasaray'ın Atletico Nacional'de forma giyen Andres Reyes ile ilgilendiğini yazdı. 20 yaşındaki genç stoperin, Kolombiya'nın efsane ismi 'nun izlerini takip ederek İstanbul'a gidebileceği ifadelerine yer verildi. Reyes, 1.86 boyunda, sağ ayağını kullanıyor. Nacional ile olan sözleşmesi 2021'in Aralık ayında sona eriyor. Bonservisi 500 bin euro.
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