08 Şubat 2020, Cumartesi
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Stopere 20’lik Andres Reyes
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Kolombiya basını Galatasaray'ın Atletico Nacional'de forma giyen Andres Reyes ile ilgilendiğini yazdı.
Kolombiya basını Galatasaray'ın Atletico Nacional'de forma giyen Andres Reyes ile ilgilendiğini yazdı. 20 yaşındaki genç stoperin, Kolombiya'nın efsane ismi Radamel Falcao'nun izlerini takip ederek İstanbul'a gidebileceği ifadelerine yer verildi. Reyes, 1.86 boyunda, sağ ayağını kullanıyor. Nacional ile olan sözleşmesi 2021'in Aralık ayında sona eriyor. Bonservisi 500 bin euro.
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