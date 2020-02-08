08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Metin Öztürk nabız yokladı

Metin Öztürk nabız yokladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Gözler Mart'taki mali genel kurula çevrildi. Olası erken seçimde adı başkan adaylığı için geçen Metin Öztürk nabız yokladı.

Gözler Mart'taki mali genel kurula çevrildi. Olası erken seçimde adı başkan adaylığı için geçen Metin Öztürk nabız yokladı. "Daha güçlü Galatasaray" toplantısında üyelerle buluştu. Öztürk "Camianın gönlünde yatan aslanı, nasıl bir yönetim görmek istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Kulübün fabrika ayarlarına dönmesi gerek. Toplantının amacı yönetimleri eleştirmek değil" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Babel'den Galatasaray itirafı! Babel'den Galatasaray itirafı!
TFF'den Galatasaray'a harcama limiti yanıtı TFF'den Galatasaray'a harcama limiti yanıtı
Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor "Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör