Gözler Mart'taki mali genel kurula çevrildi. Olası erken seçimde adı başkan adaylığı için geçen Metin Öztürk nabız yokladı.

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Gözler Mart'taki mali genel kurula çevrildi. Olası erken seçimde adı başkan adaylığı için geçen Metin Öztürk nabız yokladı. "Daha güçlü Galatasaray" toplantısında üyelerle buluştu. Öztürk "Camianın gönlünde yatan aslanı, nasıl bir yönetim görmek istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Kulübün fabrika ayarlarına dönmesi gerek. Toplantının amacı yönetimleri eleştirmek değil" diye konuştu.