08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Sınır engel oldu

Sınır engel oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Galatasaray ile C. Brugge arasında savaş çıkaran Mbaye Diagne, flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray ile C. Brugge arasında savaş çıkaran Mbaye Diagne, flaş açıklamalar yaptı. Devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimali olduğunu belirten Senegalli golcü, "Yabancı limiti olduğu için dönemedim" diye konuştu. Diagne, hocası Clement'ten özür dilediğini ve sezon sonuna kadar Brugge'de yeniden forma giymek istediğini belirtti.
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