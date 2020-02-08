08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Akbaba PFDK’da

Akbaba PFDK’da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Galatasaray ve Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için 'ya sevk edildi.

Galatasaray ve Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için 'ya sevk edildi. 6 futbolcu 'ndaki Alanya maçında sarı kart gördüğü için 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle de sevk yedi.
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