Ozan 45 milyon

Aslan'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor.

Aslan'dan

GALATASARAY HABERLERİ

11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı.