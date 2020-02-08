08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ozan 45 milyon

Ozan 45 milyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor.

Aslan'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı.
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