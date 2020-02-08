535 bin euro daha

Steven Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Rennes'in yolunu tutmuştu.

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Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Rennes'in yolunu tutmuştu. Fransız futbolcuya sözleşme feshi için 535 bin euro'luk bir ödeme yapıldı. Böylece 31 yaşındaki futbolcu kısa süren Galatasaray kariyerinde 1.5 milyon euro kazandı.