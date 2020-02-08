08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

535 bin euro daha

535 bin euro daha
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Steven Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Rennes'in yolunu tutmuştu.

Steven Nzonzi, Ocak'ta sarıkırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Rennes'in yolunu tutmuştu. Fransız futbolcuya sözleşme feshi için 535 bin euro'luk bir ödeme yapıldı. Böylece 31 yaşındaki futbolcu kısa süren Galatasaray kariyerinde 1.5 milyon euro kazandı.
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