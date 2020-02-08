08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

İzin sona erdi

İzin sona erdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'da 1 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılar bugün idman yapacak ve Florya'da kampa girecek.

'da 1 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılar bugün idman yapacak ve Florya'da kampa girecek. Takım maç günü Florya'dan Kasımpaşa'ya direkt geçecek. Sakatlığı bulunan Falcao ve cezalı Belhanda yok. Saracchi'nin ise durumu maç saati belli olacak.
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