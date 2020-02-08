08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda'nın 83 milyonu var ama ruhu yok!

Geldiği ilk günden bu yana performansı sürekli tartışılan, son olarak Terim'i bile çıldırtan Faslı futbolcu, bonuslarla beraber tam 12.6 milyon Euro (Yaklaşık 83 milyon lira) kazandı. 10 numaralı formanın hakkını bir türlü veremeyen Belhanda çıktığı 11 Avrupa maçında ne gol attı, ne asist yaptı. F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 derbide de skora katkı sağlayamdaı...

Belhanda'nın 83 milyonu var ama ruhu yok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Son zamanlarda Galatasaray'da en çok tartışılan futbolcuların başında Younes geliyor.

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