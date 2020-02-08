08 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba'nın alması beklenen muhtemel cezalar belli oldu

İşte Emre'nin alması beklenen muhtemel cezalar!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'ın yıldız oyuncusu , 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri sebebiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na () sevkedilmişti. PFDK, Emre Akbaba'nın yanı sıra Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ve Gaziantep FK'lı 'in de aralarında bulunduğu 4 futbolcu ve menajerlerin sevk edildiğini duyurdu. Peki futbolculara verilmesi planlanan cezalar neler? İşte ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 'ın yıldız ismi 'nın 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

Bu sebepten disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında sezon başında Galatasaray'dan Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olan de yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.

Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.

İlgili maddeler şöyle;

a) İhtar cezası

b) futbolcuları İçin 35.000.-TL'den, 1.Lig futbolcuları için 17.500-TL.'den, TFF 2.Lig futbolcuları için 7.500- TL.'den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 3.500- TL.'den az olmamak üzere para cezası

c) Hak mahrumiyeti cezası (11) verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.

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