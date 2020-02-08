Emre Akbaba'nın alması beklenen muhtemel cezalar belli oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri sebebiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilmişti. PFDK, Emre Akbaba'nın yanı sıra Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ve Gaziantep FK'lı Muğdat Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 futbolcu ve menajerlerin sevk edildiğini duyurdu. Peki futbolculara verilmesi planlanan cezalar neler? İşte ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba'nın 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

Bu sebepten disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında sezon başında Galatasaray'dan Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olan Muğdat Çelik de yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.

Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.

İlgili maddeler şöyle;

a) İhtar cezası

b) Süper Lig futbolcuları İçin 35.000.-TL'den, TFF 1.Lig futbolcuları için 17.500-TL.'den, TFF 2.Lig futbolcuları için 7.500- TL.'den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 3.500- TL.'den az olmamak üzere para cezası

c) Hak mahrumiyeti cezası (11) verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.