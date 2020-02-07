Belhanda kulübeye
Fatih Terim’i Alanya maçında ‘hasta’ eden Faslı oyuncu, sakatlık ve cezalı olmadığı sürece forma giyemeyecek.
Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Younes Belhanda yine beklentilerin altında kaldı. Performansıyla taraftarı hayal kırıklığına uğratan Faslı oyuncu, Fatih Terim'i de çileden çıkarttı. Tecrübeli hocanın, Alanya maçında kimsenin olmadığı bir bölgeye orta yapan Faslı için, "Hasta" yorumu kameralara takılırken bu ilgisiz tavrı formasını da kaybetmesine yol açtı. Bu hafta cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olan Belhanda daha sonra ise sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece şans bulamayacak.
GİTMİYOR!
Galatasaray'da gözden düşen Belhanda sözleşmesinin sonuna kadar gitmeye niyeti yok. Suudi Arabistan'a soğuk bakan, Rusya'dan gelen teklifi geri çeviren tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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