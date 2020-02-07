Brezilya yolcusu

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki futbol ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi.

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki futbol ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun, özellikle Japonya'dan sonra dünyada en fazla Japon nüfusu ikamet ettiği Brezilya'da bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve görüşmeler yaptığı belirtildi.