07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Brezilya yolcusu

Brezilya yolcusu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi.

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun, özellikle Japonya'dan sonra dünyada en fazla Japon nüfusu ikamet ettiği Brezilya'da bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve görüşmeler yaptığı belirtildi.

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