07 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

TFF'den Galatasaray'a yanıt

TFF'den Galatasaray'a harcama limiti yanıtı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

(), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla döneminin kapanmasıyla kulüplerin nihai takım harcama limitlerinin ilan edilmesini isteyen 'a yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Belgeler gizli olduğundan kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in 6 Şubat Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu Takım Harcama Limitleri ile ilgili açıklamaları çok net olmasına rağmen yapılan bazı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyulmuştur.

Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere Kulüplerimizin 15 Aralık 2019'a kadar yaptıkları başvurularda Talimatın Ek-12;

G-1. Maddesi (Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı)

G-2. Maddesi (Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-3. Maddesi (UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-4. Maddesi (Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı) ve

H Maddesi (T sezonuna ilişkin TFF'ye sunulmuş kesinleşen raporlar) referans alınmıştır.

Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kurulu'na sundukları bilgi ve belgeler gizli nitelikte olduğundan kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir, gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir.

Ayrıca Takım Harcama Limitleri, ara transfer dönemi öncesinde 31 Aralık 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir. Talimatımız kapsamında transfer dönemi başlarında ilan edilecek olan Takım Harcama Limitlerinin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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