Nihat Özdemir’e çağrı

Bir açıklama yayınlayan Galatasaray, Fenerbahçe’nin limit artırım talebinin dayanaksız olmasına karşın kabul edildiğini iddia etti. TFF’yi harcama limitlerini ilan etmeye davet etti.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerine bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den 'Bir kulüp' şeklinde bahsedilen yazılı açıklamada, "Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır" denildi.

HANGi MADDEYE DAYANIYOR?

Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu belirten sarı-kırmızılı kulüp bir de çağrıda bulundu: TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz!