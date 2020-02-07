Kasımpaşa seferberliği
Tecrübeli teknik adam, Alanya maçının kadrosunu baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Oyuncularına Sivas’ın 5 puan gerisinde bulunduklarını hatırlatıp, telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını ifade etti.
Süper Lig'de üst üste 4 galibiyete imza atan ve beğeni toplayan Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılılar, Alanya'dan 2-0'lık yenilgiyle dönse de teknik direktör Fatih Terim hemen Kasımpaşa sınavını gündemine aldı. Yardımcılarıyla durum değerlendirmesinde yapan deneyimli çalıştırıcı, "Kupada rövanşta sonuna kadar şansımızı zorlayacağız ama ligde Kasımpaşa deplasmanının telafisi yok. Acilen takım olarak Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu.
LEMINA YERİNİ KORUDU
Teknik heyet toplantısında Kasımpaşa 11'i de konuşulurken kadronun baştan aşağıya yenilenmesi kararı alındı. Alanyapor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden sadece Marcao ve Lemina, Pazar akşamı yine sahada olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın önünde Mariano-Donk-Marcao- Saracchi dörtlüsüne formayı verecek. Orta sahanın merkezinde Lemina'nın yanında Seri görev yapacak. İleri uçtaki Adem Büyük'ü de Feghouli- Emre Akbaba-Ömer Bayrak üçlüsü destekleyecek. Terim'in kulübedeki silahı Henry Onyekuru olacak.
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