06 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Seçenekler tükeniyor

Seçenekler tükeniyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Boşta kalan Diagne için Güney Amerika ve körfez ülkeleri kaldı.

'a FIFPro'nun da desteğiyle ve FIFA'ya dava açan G.Saray yönetimi bir süredir Senegal'de bulunan Mbaye Diagne'yi İstanbul'a çağırdı. Diagne, İtalyan menajeri ve Fransız avukatıyla beraber İstanbul'a gelirken, kulübün hukuk ve finanstan sorumlu yöneticileriyle konuyu enine boyuna tartıştı.

Başarılı futbolcu sezon başında 3'ü Avrupa 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 maçta G.Saray forması giydiği için Avrupa'da transferin devam ettiği liglerde forma giyemiyor. Senegalli oyuncunun önünde sadece yeni başlayacak Güney Amerika ya da Körfez ülkelerinin liglerine gitmekten başka seçenek kalmadı.

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