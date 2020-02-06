Seçenekler tükeniyor
Boşta kalan Diagne için Güney Amerika ve körfez ülkeleri kaldı.
Club Brugge'a FIFPro'nun da desteğiyle UEFA ve FIFA'ya dava açan G.Saray yönetimi bir süredir Senegal'de bulunan Mbaye Diagne'yi İstanbul'a çağırdı. Diagne, İtalyan menajeri ve Fransız avukatıyla beraber İstanbul'a gelirken, kulübün hukuk ve finanstan sorumlu yöneticileriyle konuyu enine boyuna tartıştı.
Başarılı futbolcu sezon başında 3'ü Avrupa 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 maçta G.Saray forması giydiği için Avrupa'da transferin devam ettiği liglerde forma giyemiyor. Senegalli oyuncunun önünde sadece yeni başlayacak Güney Amerika ya da Körfez ülkelerinin liglerine gitmekten başka seçenek kalmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...