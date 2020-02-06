"Sekidika gitmek istemedi"

Eskişehir Başkanı Akgören Nijeryalı yıldızla ilgili konuştu.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Jesse Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde, o da 'paramı öderseniz gitmem' dedi. Ancak biz 83 bin euro'yu ödeyemedik" dedi.