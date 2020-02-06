06 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

"Sekidika gitmek istemedi"

Sekidika gitmek istemedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Eskişehir Başkanı Akgören Nijeryalı yıldızla ilgili konuştu.

Başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Jesse Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde, o da 'paramı öderseniz gitmem' dedi. Ancak biz 83 bin euro'yu ödeyemedik" dedi.

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