05 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Feghouli klasiği

Feghouli klasiği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Afrika Kupası yorgunu Sofiane Feghouli, sezon başında hem tatil yapamadı hem de yaz kampını kaçırdı.

Afrika Kupası yorgunu Sofiane Feghouli, sezon başında hem tatil yapamadı hem de yaz kampını kaçırdı. Devre arasında dinlenme fırsatı bulan Feghouli, geçen sezon olduğu gibi yine ocak ayında çıkışa geçti. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede ancak 10 gol atan Cezayirli oyuncu, sezonun ikinci yarılarına ise 25 gol kaydetti. Kayseri'ye 2 gol atan Feghouli'nin yeniden form tutmaya başlaması başta teknik heyet olmak üzere herkesi mutlu etti.
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