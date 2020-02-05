05 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao ve Saracchi yok

Falcao ve Saracchi yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Galatasaray, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren ile Saracchi yer almadı.

Galatasaray, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren ile Saracchi yer almadı. Kadroda şu isimler var: Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Sekidika, Okan, Emin, Marcao, Taylan, Berk, Onyekuru, Feghouli ve Lemina.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan depremzedelere yardım Galatasaray'dan depremzedelere yardım
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmeleri askıya alındı G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmeleri askıya alındı
Mbaye Diagne Florya'ya geldi! Mbaye Diagne Florya'ya geldi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör