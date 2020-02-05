Brugge’e savaş açtı
Galatasaray, Diagne’yi oynatmayan Belçika kulübünü FIFA’ya şikayet etti. Üstüne de 15.5 milyon euro’luk tazminat davası açtı
Galatasaray ile Club Brugge arasında Mbaye Diagne savaşı çıktı... İdareciler Belçika kulübünden kiralama bedelinden kalan parayı isterken Brugge hem oyuncuyu kadro dışı bıraktı hem de bu isteği reddetti. Bu durum sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Club Brugge'e yüklenirken, "Benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorunda" dedi. Galatasaray'ın, futbolcunun oynama hakkının elinden alınması ve idmanlara alınmaması nedeniyle konuyu FIFA'ya taşıdı. Cimbom'un, "Club Brugge anlaşma yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse 15.5 milyon euro tazminat öder" maddesini işlettiği öğrenildi.
BORCUNU ÖDEMEDİ
3 milyon 350 bin euro'ya Diagne'yi kiralayan Club Brugge'ün Galatasaray'a 2 milyon euro daha ödemesi gerekiyor. Bu paranın 1 milyon euro'luk kısmının ödeme tarihi de geçmiş durumda...
DIAGNE FLORYA'DA
Club Brugge'un idmanlara almadığı Mbaye Diagne, dün Florya'daydı. Onyekuru ve Luyindama ile bir araya gelen Senegalli oyuncu, bu dakikaları bir video ile sosyal medyadan paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...