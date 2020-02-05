05 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Andone müjdesi
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki Alanya maçı kadrosuna Andone’u da dahil etti. Rumen son anlarda süre alacak
Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'a Florin Andone müjdesi geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçı için Alanya'ya giden sarı-kırmızılılarda Rumen futbolcu da kadroya dahil edildi. Ligde 11. haftadaki Gaziantep deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki forvet tüm kulvarlarda toplam 15 maç kaçırdı. Devre arasında sözleşmesinin dondurulması beklenen ve mart ayından önce sahalara dönmeyeceği konuşulan Andone'un hızlı iyileşmesi camiada sevinçle karşılandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...