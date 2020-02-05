Sihirli ayaklar

İkinci yarıya süper bir başlangıç yapan Cimbom'un yıldızları göz kamaştırıyor. Üst üste 4 galibiyete imza atan sarı-kırmızılı ekipte, tüm oyuncular vites yükseltti. Ama Ömer Bayram, Mariano, Adem, Feghouli, Ryan Donk ve Emre Akbaba taraftarların gönlünde ayrı bir yere oturdu.

Son iki sezonda geriye düşse de şampiyonluğa ulaşmasını bilen Galatasaray'ın haftaları yeniden başladı. Cimbom ilk yarıda lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisine düşse de ikinci yarının başlamasıyla birlikte lige ağırlığını koydu. İlk yarıdaki Antalyaspor maçıyla üst üste 4 galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

GOL PATLAMASI YAŞANDI

Galatasaray, sahasında bu sezon ilk kez 3'te 3 yaparken yine ilk kez üst üste 4 maçını kazandı. İlk 10 maç sadece 11 gol atmasına karşın son 10 maçta 21 gol attı ve büyük bir patlamaya imza attı. Son 4 haftada gol ortalaması 1.1'den 3.5'e çıkan Cimbom, rakip ceza alanında topla buluşma yüzdesini 23'ten 31.5'e çıkardı. Maç başına şut ortalaması ise bu periyotta 12.5'ten 14.8'e arttı.

ZORLANMADAN KAZANDI

Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri'yi zorlanmadan geçen sarı-kırmızıların bu çıkışında kuşkusuz tüm oyuncuların payı var. Ama bazı isimlerin de öncülük yaptığını söylemek gerekiyor. Bunların başında sol kanatta harikalar yaratan Ömer geliyor. Onu son anda takımda kalan Mariano izlerken Emre Akbaba, Adem Büyük, Feghouli ve Ryan Donk da ikinci yarının sihirli ayakları arasında...

İŞTE CİMBOM'UN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ:

Ömer Bayram: İkisi son iki maçta olmak üzere oynadığı 16 maçta 8 asist yaptı. Bir de gol attı. Visca ile birlikte en çok asist yapan iki oyuncu oldu.

Mariano: Gönderilmesi gündemdeydi. Son anda takımda kaldı ve son 3 maçta 3 asist yaptı. Kendisinden yana oyunu kullanan teknik heyeti pişman etmedi.

Adem: Falcao'nun yokluğunu aratmadı. Konya ve Kayseri maçlarında iki gol attı.

Emre Akbaba: Ligde oynadığı 3 maçta 2 gol attı.

Feghouli: İkinci yarıların adamı olduğunu bir kez daha gösterdi. Formu sürekli yükseliyor. Kayseri maçında 2 gol birden atıp tavan yaptı.

Donk: Nereye koysan oynuyor. Kayseri maçımda defanstaydı ve golünü de attı.

Muslera: Galibiyetle kapatılan son 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Yaptığı kritik kurtarışlarla bir kez daha kalitesini ortaya koydu.

Seri: Yavaş yavaş form grafiğini yükseltti. İkinci yarıda orta sahaya ağırlığını koydu.

Lemina: Taraftarın yeni sevgilisi... Mücadeleci ve hırslı... Kayseri maçında cezası nedeniyle yoktu ama Kasımpaşa maçıyla yeniden sahne alacak.