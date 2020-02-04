05 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi

Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2020

çeyrek final ilk maçında ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

ile Galatasaray, çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan Galatasaray, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında hazır bulundu. Galatasaray kafilesini karşılayanlar arasında, Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ve Havalimanı Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl da yer aldı.

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Taraftarlar havalimanında futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör olmak üzere futbolcular, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Arif Furkan Şahin ve Bayram Yaman'ın üzerindeki formayı imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Havalimanı içinden takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde otele doğru yola çıktı.

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