29 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Dünyanın en iyisi!

Dünyanın en iyisi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Takım arkadaşları, 'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Mbaye Diagne'yi anlattı.

Takım arkadaşları, 'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Mbaye Diagne'yi anlattı. Diagne'nin 'ya iyi durumda gelmediğini belirten Simon Deli, "Club Brugge'da beklenen etkiyi gösteremedi ama bu onun kötü futbolcu olduğunu göstermiyor. Aksine Diagne dünyanın en iyi forvetlerinden biri" diye konuştu. Brandon Mechele ise "Diagne sağlam bir adam. Maçlarda fırsatları değerlendirememiş olabilir ama yeni bir yerdesin ve uyum sorunu olabiliyor" dedi.

G.SARAY'A DÖNECEK Mİ?

Club Brugge'un ikinci yarıda düşünmediği Mbaye Diagne tek başına antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Falcao'nun yeniden sakatlanması ve Andone'nin henüz hazır olmaması nedeniyle Senegalli golcünün ismi yeniden gündeme gelirken gözler yeniden teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Terim şu aşamada Diagne'nin dönüşüne çok da sıcak bakmasa da cuma gününe kadar sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray antrenmanında gerilim! Radamel Falcao... G.Saray antrenmanında gerilim! Radamel Falcao...
Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı... Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı...
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör