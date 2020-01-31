Monaco'nun Belhanda ısrarı
Galatasaray'da kulübeden çıkamayan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir Faslı yıldızla ilgilenen Monaco, transferin son gününe girilirken bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
Galatasaray, Belhanda ile anlaşmaları halinde transfere onay vereceklerini belirtirken Monaco'nun Belhanda'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bugün Belhanda'nın durumunun şekillenmesi bekleniyor.
BOLOGNA İLE MAAŞ KRİZİ
Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Japon futbolcu, bir süredir Bologna ile görüşürken İtalyan ekibin, 1 milyon Euro alan Nagatomo'ya 500 bin Euro ödeyebileceğini bildirdi. Geri kalan 500 bin euro'nun da Galatasaray tarafından karşılanmasını istedi. Bu durum görüşmelerin uzamasına yol açtı.
DIAGNE'NİN YERİ DOLDU
Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge, yeni forvetini buldu. Belçika ekibi, San Lorenzo'dan 20 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile anlaştı. Club Brugge'ün bu transfer için 17 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 10 vermeyi kabul ettiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...