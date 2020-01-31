Monaco'nun Belhanda ısrarı

Galatasaray'da kulübeden çıkamayan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir Faslı yıldızla ilgilenen Monaco, transferin son gününe girilirken bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

Galatasaray, Belhanda ile anlaşmaları halinde transfere onay vereceklerini belirtirken Monaco'nun Belhanda'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bugün Belhanda'nın durumunun şekillenmesi bekleniyor.

BOLOGNA İLE MAAŞ KRİZİ

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Japon futbolcu, bir süredir Bologna ile görüşürken İtalyan ekibin, 1 milyon Euro alan Nagatomo'ya 500 bin Euro ödeyebileceğini bildirdi. Geri kalan 500 bin euro'nun da Galatasaray tarafından karşılanmasını istedi. Bu durum görüşmelerin uzamasına yol açtı.

DIAGNE'NİN YERİ DOLDU

Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge, yeni forvetini buldu. Belçika ekibi, San Lorenzo'dan 20 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile anlaştı. Club Brugge'ün bu transfer için 17 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 10 vermeyi kabul ettiği bildirildi.